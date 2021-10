Quelques conseils pour profiter de vos hydrangeas toute l'année

"Ce qui m’a toujours passionné dans cette plante, c’est qu’il y a une énorme diversité, tant dans les familles que dans les variétés. Et alors une très longue période d’intérêt" : deux paramètres qui ont déclenché le coup de foudre de Thierry de Ryckel, pépiniériste, pour les hydrangeas. Depuis 30 ans, il bichonne ces magnifiques arbustes, dont la couleur des fleurs évolue au fil des saisons.

Dans sa pépinière à Court-Sainte-Etienne, les hydrangeas sont pleinement déployés et colorés. Si ses plantes sont en si bonne santé, c’est qu’il est particulièrement attentif au choix des produits et aux endroits où elles vont grandir : "Il faut comprendre qu’il existe plusieurs familles d’hydrangeas. Ce qui est valable pour une famille, c’est régulièrement l’inverse pour une autre. Ainsi, il y a des hydrangeas pour le soleil et d’autres pour l’ombre, des hydrangeas qu’il faut tailler et d’autres, si on les taille, on n’a pas de fleurs !"

Comment tailler ?

Parmi les 9 familles, il y a l’hydrangea macrophylla qu’il ne faut pas tailler. "Sa particularité, c’est qu’il fleurit sur le bois de l’année précédente. Cela veut dire que les ébauches florales sont dans les bourgeons en hiver. Donc si on taille, on perd les fleurs.", alors il faut se contenter de retirer le bois sec et les déchets de fleurs fanées à la reprise de la végétation, explique Thierry de Ryckel.

Et lorsqu’il faut utiliser le sécateur pour l’hydrangea paniculata, c’est finalement un jeu d’enfants. "Il faut retirer la tige qui a fleuri. On la coupe assez court, en général, je la rabats sur un ou deux yeux. Les yeux, c’est ce qu’on trouve à l’intersection des feuilles, qui ne sont plus là quand on taille et qui laisse apparaître de petits renfoncements sur la tige. C’est de là que les nouvelles feuilles apparaîtront au printemps."

Si vous ne touchez à rien avant la mi-mars, vous pouvez facilement imaginer que le gel et la neige apporteront une touche magnifique à votre jardin.