Quelle entrée nord de la ville de Liège, à la fin de l'autoroute à Droixhe ?

Ce lundi soir, le conseil communal de Liège va discuter de la transformation de la sortie de l’autoroute à Droixhe. L’administration wallonne souhaite aménager la voie à quatre bandes en un boulevard urbain, ce qui suppose des modifications cadastrales, des changements dans les limites des voiries régionales et municipales. Mais au-delà de ces dispositions très techniques, la séance va être l’occasion d’une interpellation de la part d’un élu socialiste, et d’un dépôt de motion de la part de la cheffe de groupe libérale.

Diana Nikolic souhaite plusieurs améliorations : "C’est le collège, dont le bourgmestre et les échevins, qui vont remettre un avis sur le dossier, c’est ce qui est prévu dans les décrets. Mais les conseillers peuvent s’exprimer, à travers une déclaration de principes. Et nous sommes nombreux dans la majorité mais également sur des bancs de l’opposition, à demander plus et mieux. Il faudrait plus verduriser ; il faudrait plus d’ambitions dans les plantations d’arbres. Il faudrait améliorer les liaisons avec les quartiers, par des transversales, pour que les riverains accèdent plus aisément aux berges de la Meuse. Il faudrait enfin ne pas se contenter d’une piste cyclable, mais élargir la partie réservée à la mobilité douce, pour que les deux roues et les piétons puissent cohabiter."

Conformément au règlement, le texte va simplement être déposé et présenté. Pas encore réellement discuté. C’est pour une prochaine séance.