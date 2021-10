Que va devenir la basilique de Cointe ? Trois projets sont sur la table

Les projets ont été officiellement présentés ce mercredi. Depuis que l’évêque et le vicaire général ont repris le dossier en main, à travers une fondation, la reconversion du domaine a connu un coup d’accélérateur.

L’idée, c’est de conserver, dans le chœur, l’ambition des bâtisseurs d’un monument de paix et de réconciliation, à travers la sauvegarde des vitraux et de l’autel. Et puis de consacrer la nef et les espaces latéraux à un développement rentable pour un promoteur privé.

Trois candidats ont donc été sélectionnés, sur base de leur solidité financière et sur leur engagement sociétal, indépendamment du critère de prix. Il s'agit de locaux, comme le Malmédien Gehlen, le Visétois Spits, mais également l’immobilière bruxelloise Foremost.

En vertu d’accord de confidentialité, le contenu des propositions n’a pas, à ce stade, été révélé. Les offres définitives sont attendues pour le début décembre.