Que va devenir l'ancienne animalerie Humblet, à Liège ?

C'est un immeuble de caractère, emblématique de la belle-époque. Les chiens, les chats et les poissons rouges l'ont déserté depuis un an et demi, et les prémisses d'un projet de réhabilitation commencent à se dessiner. Le rez-de-chaussée a été vidé, ce qui laisse entrevoir une colonnade en fonte, et des plafonds à caissons. L'état général demande plus qu'un rafraichissement, mais des panneaux de mise en location de cette surface commerciale sont déjà apparus. Le petit monde de l'immobilier liégeois se montre d'une grande discrétion....

Selon nos informations, une implantation de l'enseigne Apple a été envisagée. La firme à la pomme en effet n'hésite pas, pour ses magasins porte-drapeaux, à rompre avec le style ultramoderne de ses locaux et à s'installer dans des lieux chargés d'histoire. Mais les négociations n'ont apparemment pas pu etre finalisées. Il serait plutot question d'une sorte de galerie avec plusieurs boutiques. Une manière de renouer avec le passé: avant l'animalerie, le lieu a abrité un supermarché, ou encore, avant-guerre, des marchands de colifichets ou de poupées espagnoles, entre autres choses.

Et les étages ? Le propriétaire du batiment, un investisseur verviétois actif dans les conseils en management et les laboratoires d'analyses médicales, a chargé le bureau d'architecture Hauteclerc d'une transformation en quatorze logements, un mélange d'appartements haut-de-gamme et de chambres pour étudiants. Les autorités communales, apparemment, souhaitent quelques modifications, pour intégrer de l'hébergement plus familial. Difficile, dès lors, de préciser un calendrier de rénovation...