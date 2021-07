Que se passera-t-il après la fermeture annoncée des centres de vaccination ?

Les centres de vaccination en Wallonie devraient progressivement fermer d’ici le 31 août. D’abord les plus petits, puis les plus importants. Mais comment sera-t-il possible ensuite de se faire vacciner ? La question n’est pas encore totalement tranchée mais dans l’arrondissement de Verviers, le cercle des médecins généralistes se prépare, et cela commence par un avertissement lié à la fermeture fin août.

"Quand on dit 31 août, ça veut dire que les dernières premières doses pourront être administrées jusqu’au 10 août. Après, tout ce qu’on nous a demandé, c’est d’essayer de garder un centre sur l’arrondissement, qui sera réduit. Ce sera une tendance générale de fermer la plupart des centres et de garder, par province, peut-être deux centres ouverts partiellement", explique le docteur Michel Meuris, président de l’association des médecins généralistes de l’Est francophone.

Cela veut dire qu’il faudra faire un plus long trajet pour se faire vacciner. Mais serait-il envisageable que les médecins généralistes puissent vacciner dans leur cabinet ? "Nous sommes sûrs que c’est possible, maintenant, il y a toujours cette problématique du nombre de doses par flacon. Nous envisageons même éventuellement, à partir d’un centre ouvert, de pouvoir donner la possibilité aux médecins généralistes de venir chercher les doses et de vacciner eux-mêmes", précise-t-il.

