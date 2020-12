Que la cueillette commence : le houx est de retour dans nos haies

Il fait partie de notre tradition en hiver et garnira sans doute bientôt vos tables au moment des fêtes: il s'agit bien sûr du houx. Ses baies rouges sont à maturité et on les trouve couramment dans les haies depuis quelques jours. Malgré le piquant de ses feuilles, la cueillette du houx est appréciée par les promeneurs.

Les légendes autour du houx

Diverses légendes circulent autour du houx : la croix du Christ aurait été en bois de houx, orner sa maison de houx à Noël garantirait une année bénéfique, ou encore, le houx pourrait favoriser l’entente dans les ménages, malgré ses piquants. Quoi qu’il en soit, le houx illustre à merveille les couleurs de Noël et est toujours bien utilisé à titre de décoration. Une fois encore, la nature a bien fait les choses, comme l'explique Didier Brick des Amis de la Terre locale de Herve : "Le houx est présent toute l'année, mais il se noie dans la mêlée le reste de l'année puisque tout le monde est vert autour de lui. Par contre, en décembre et janvier, c'est un des derniers arbres qui garde ses feuilles, qui sont persistantes, coriaces même !"