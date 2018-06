Quatre condamnations dans un dossier de financement du PKK

Quatre individus qui avaient participé au financement des activités du groupe terroriste PKK ont été condamnés mardi par la cour d'appel de Liège. Une peine de 3 ans de prison avec sursis a même été prononcée contre le principal instigateur d'une collecte de fonds en faveur du PKK.

Les faits reprochés aux prévenus, trois Liégeois et un Hollandais, s'étaient déroulés en 2012. Des observations policières et la mise sous écoute de certains individus avaient permis de démontrer que plusieurs familles kurdes de la région de Liège avaient été approchées pour participer à une collecte de fonds à destination du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) entre le 1er septembre 2012 et le 31 octobre 2012.

Le PKK est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, l'Union européenne et les Etats-Unis. Les prévenus étaient suspectés d'avoir participé à une "Kampanya" (campagne) de collecte de fonds afin de financer les activités du PKK.

L'argent récolté aurait servi à financer le fonctionnement des nombreux médias du PKK mais aussi le fonctionnement de l'organisation, l'achat de matériel pour soutenir les camps militaires du PKK, l'achat d'arme pour la guérilla et aussi l'organisation d'attentats sur le territoire turc.

En première instance, les quatre prévenus avaient été acquittés. La cour d'appel a réformé cette décision et a condamné le principal prévenu à une peine de 3 ans avec sursis et à une amende de 3.000 euros avec sursis pour la moitié. Deux autres ont été condamnés à des peines de 12 mois avec sursis et à des amendes de 3.000 euros avec sursis pour la moitié. Un quatrième a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 1.500 euros avec sursis.