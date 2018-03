Quarante chars et harmonies présents à la 142e Cavalcade de Herve

Quarante chars et harmonies seront présents le 2 avril dans les rues de Herve afin d'animer la 142e Cavalcade locale, a annoncé Romuald Loqruet, président du syndicat d'initiative de Herve. Cet événement rassemblera entre 30.000 et 50.000 spectateurs en fonction des conditions climatiques.

Le cortège du lundi sera effectivement le point d'orgue d'un week-end festif dans la capitale du plateau. Quelque 150 chevaux de trait, dont certains venant d'Allemagne, tireront ainsi les plus beaux chars des cortèges carnavalesques régionaux. De nombreuses harmonies, venues des Pays-Bas, d'Allemagne, de France et même de Suisse, animeront un cortège qui prendra son départ rue de la Station à 14h et qui défilera durant trois heures sur les cinq kilomètres de tracé.

Alain Taillard, seul destaque étranger au Carnaval de Rio, ouvrira le bal avec un char très people puisque David Jeanmotte, le Grand Jojo et Prisca, ancienne Claudette, déjà présentes en 2015, animeront ce char haut en couleurs. Les groupes locaux, eux, développeront leur char sur le thème des "jeux de société".

Un cortège et de l'humour

La Cavalcade, c'est aussi le Caval'Rire (5e édition) le vendredi 30 ainsi que de très nombreuses animations les samedis et dimanche. Le samedi 31, blind test et nuit des sosies égayeront les festivités alors que le dimanche 1er avril, un marché gourmand du terroir sera proposé, dès 11 heures, aux visiteurs. La fête du cheval, dès 11 heures également, le Herve king (16h30) et la véritable soirée hervienne (21h) complèteront le programme.

Cette organisation nécessite un budget de près de 200.000 euros, raison pour laquelle un prix d'entrée a été fixé à 3 euros. Quelque 150 bénévoles sont nécessaires à la bonne organisation de la Cavalcade du lundi.