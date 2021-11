Quand Napoléon rencontre Napoléon : visite du prince Charles Bonaparte à l’expo liégeoise

L’exposition présente de nombreuses pièces originales, mais c’est le caractère pédagogique de celle-ci que retient Charles Bonaparte : " Je trouve que c’est une exposition qui marie bien le contenu et la pédagogie, c’est-à-dire qui cherche à montrer aux gens de notre temps comment c’était à l’époque, parce qu’au fond, on a tendance à juger un peu vite l’histoire sans la replacer dans son contexte ", détaille le prince.

Le descendant de la famille impériale plaide aussi pour que Liège rejoigne la fédération européenne des cités napoléoniennes, qui regroupe 70 villes dans 13 pays souhaitant replacer leur patrimoine historique napoléonien dans sa dimension européenne : " Ces villes se mettent ensemble pour valoriser leur patrimoine. Ce qu’on fait à 70, c’est plus facile que de le faire seul dans son coin. En particulier, nous mettons en place des financements européens pour des projets de mise en valeur touristique et culturelle, comme des applications dédiées ou des travaux sur des monuments historiques, ou des parcours fléchés, etc. L’Europe les finance grâce au caractère européen de notre fédération. Je trouve que ce serait bien que Liège rejoigne cette fédération car c’était une ville importante sous Napoléon, et donc je le proposerai au bourgmestre. Je crois que c’est à partir de là qu’on peut intéresser et aussi que cet héritage peut servir aux gens de notre temps ", explique-t-il encore.

La grand-mère paternelle de Charles Bonaparte était la princesse Clémentine de Belgique, fille du roi Léopold II. Il est dès lors également apparenté à la famille royale belge.