Quand les réseaux sociaux viennent au secours d'une potale en Outremeuse

Les facebookiennes et les facebookiens sont-ils des modernes, ou des anciens ? La question se pose, après le succès de l'opération "s.o.s potale" lancée cette semaine par une pharmacienne du quartier d'Outremeuse. Elle a constaté que la statuette de la vierge, sur un autel suspendu à un mur de l'impasse qu'elle emprunte presque quotidiennement, avait été vandalisée. Des débris, éparpillés sur le sol, et seule la tête encore entière...

Mais comment la remplacer ? Où trouver une vierge d'occasion ? La dame a posté un appel à l'aide sur les réseau sociaux: "Et j'ai été très surprise de l'ampleur que ça a pris. Selon quelques amis et connaissances, il existe un marché de seconde main, mais je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier, ni d'aller sur les brocantes: j'ai reçu énormément de propositions de dons. Et là, je vais devoir choisir, ou alors en prendre quelques-unes en réserve au cas où malheureusement pareil événement se reproduirait".

Un succès miraculeux ? Plutôt une parfaite illustration de l'ancrage profond que le petit patrimoine populaire conserve dans l'esprit outremeusien....