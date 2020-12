Quand le Torè rencontre un taureau d'acier

Voilà un coup de communication bien orchestré pour faire parler d'un hôtel dans les Alpes ! Ce mercredi après-midi, une rencontre a été organisée sur les Terrasses de Liège, entre le célèbre Toré, occupant habituel des lieux, et un taureau en acier, posé sur un camion, destiné à rejoindre Saint-Martin de Belleville, dans les Alpes françaises.

Ce nouveau taureau, conçu par l'artiste Henri Dujardin, pèse environ une tonne et a nécessité 700 heures de travail. Après sa rencontre avec son grand frère historique, la sculpture en acier a pris la route de la France. Elle sera déposée devant un hôtel, propriété de l'homme d'affaire liégeois René Baudinet. Celui-ci a entrepris la rénovation de cet hôtel, et a décidé de faire référence doublement à son origine personnelle : par cette sculpture, mais aussi par le nom de l'établissement hôtelier : Le Lodji, contraction de Liège et Lodge. L'hôtel devait ouvrir dans les prochains jours, mais l'inauguration est retardée notamment par la fermeture des pistes de ski françaises, un délai qui permettra de finaliser la rénovation dans laquelle de nombreux corps de métier liégeois (plombiers, menuisiers, ..) ont été impliqués.