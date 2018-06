Quais réaménagés et nouvelle halle des foires à Liège d'ici 2023

Après le réaménagement d'une partie des quais de Meuse et la construction d'une nouvelle passerelle, Liège s'apprête à connaître de nouveaux grands travaux, de l'autre côté de la ville cette fois. Il s'agit en effet de raser les actuelles halles des foires de Coronmeuse pour en construire de nouvelles, sur la rive opposée, aux abords l'arrêt SNCB de Bressoux. Et il faudra tenir des délais car l'ensemble doit être réalisé d'ici 2023.

Le projet d'écoquartier et de nouvelle halle - © Urbanisme Ville de Liège

" Nous devons coordonner la construction de la nouvelle halle avec les travaux de Coronmeuse puisqu’il y a un moment où on va raser les anciens bâtiments et qu’il faudra, si possible, qu’à ce moment le nouveau soit construit. Nous avons pensé qu’on ne pouvait pas avoir la présence d’une activité économique à l’intérieur d’un écoquartier (qui s’implantera sur l’actuel site des halles des foires) et donc il fallait déménager les halles ", précise Willy Demeyer, bourgmestre de Liège.

Des travaux qui amèneront aussi d’importantes modifications à la fin de la E25, à hauteur de Bressoux : " Il s’agira aussi de reconfigurer la fin de l’autoroute en boulevard urbain. Celui-ci va donc avoir une autre apparence, va être verduré et va pacifier la circulation, amenant ainsi l’automobiliste dans un cadre urbain apaisé ", ajoute-t-il.

Des travaux qui devraient débuter à l'horizon 2021 et qui viennent de recevoir un important subside de 29,5 millions d'euros du gouvernement wallon et des fonds européens Feder.