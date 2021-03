Qu'est-ce que la présidente d'Enodia, Stéphanie de Simone, a vraiment su des "indemnités de rétention"?

L'office centrale de répression de la corruption poursuit ses investigations, dans le dossier Nethys. L’ancien management du groupe est accusé de diverses malversations, à l’occasion de l’octroi des "indemnités de rétentions", pour éviter un plafonnement salarial. Ils ont récemment procédé à des interrogatoires de deux anciennes présidentes. Muriel Targnon, arrivée quelques mois après la période la plus délicate, a été auditionnée le dernier mardi de février. Mais c’est évidemment Stéphanie de Simone qui focalise l’attention. C’est elle qui s’est trouvée à la tête de l’intercommunale Enodia au moment où le décret gouvernance est entré en vigueur, en mai 2018. C’est elle qui a convoqué le comité de rémunération pour s’assurer de la bonne application des décisions du gouvernement wallon, et qui en a fait rapport au conseil d’administration. Dans le procès-verbal de cette séance, il est question de "négociations" et d'"accords" avec les directeurs concernés. Et, interrogée sur les modalités d’application, la présidente de Simone indique que "les contrats ne sont à ce jour pas modifiés dans une première phase."

Une formule qui laisse la place à plusieurs interprétations… Qu’a-t-elle vraiment su des conventions avec Stéphane Moreau et ses bras droits ? Et surtout, qu’a-t-elle éventuellement répercuté auprès de décideurs politiques, à un échelon supérieur, au gouvernement provincial ou dans les fédérations de parti politique ? Pour le savoir, les enquêteurs vont probablement décortiquer d’interminables relevés de téléphonie mobile : l’analyse des échanges de messages entre les divers protagonistes est en cours. Et elle risque de prendre un certain temps…