Puissance de feu et mobilité : la Fabrique Nationale lance une nouvelle mitrailleuse

Le prototype de cette nouvelle arme ultralégère a été officiellement présenté ce jeudi. Elle est baptisée Evolys. Elle doit, selon ses concepteurs, répondre aux nouvelles exigences tactiques de combats de plus en plus urbains. A côté d'autres innovations technologiques, comme son atténuateur de son, sa masse a été réduite de près d’un tiers par rapport aux armes de ce genre. Un résultat obtenu grâce au recours, en fabrication additive, à de polymères de haute performance.

D’un poids de cinq kilos et demi, elle permet à l’utilisateur une mobilité qui assure sa capacité de voltige, c’est-à-dire d’approche et de conquête de l’objectif, et qui réduit son temps d’exposition aux tirs ennemis. En usage au coup par coup, sa maniabilité est proche d’un fusil d’assaut.

La FN est depuis longtemps le n°1 mondial de ce type d’armement, notamment avec la MiniMi, qui existe depuis près d’un demi-siècle et qui équipe les armées de nombreux pays, les marines américains entre autres. L’Evolys va-t-elle connaître le même engouement ? Et quel peut être son impact industriel sur l’entreprise herstalienne ? Il est prématuré de répondre à ces questions…