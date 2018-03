Publifin - Resa - Ores : l'administrateur écolo Marc Hody estime avoir été "contourné"

Les gestionnaires de réseaux de gaz et d'électricité RESA et ORES vont-ils fusionner ou se rapprocher ? C'est une suite de l'affaire Publifin, Publifin qui est la maison-mère de RESA. Le gouvernement wallon a demandé aux patrons de RESA et d'ORES un rapport sur le rapprochement ou la fusion des deux structures. Ce rapport doit en principe être présenté ce vendredi par les deux entreprises. En attendant, plusieurs membres du conseil d'administration de Publifin estiment avoir été mis sur la touche. Ils auraient dû être mis au courant des éléments de ce rapport estime Marc Hody, administrateur écolo de Publifin.

" Le C.A. de Publifin a été contourné. Les administrateurs de Publifin doivent rendre un rapport pour le 31 mars. Ce rapport contiendra forcément un projet d'avenir pour Resa. Nous apprenons cette présentation conjointe de Fernand Grifnée (ORES) et Stéphane Moreau (RESA). Que se passe-t-il ? J'ai un peu l'impression qu'il y a des grandes manoeuvres, je ne sais pas avec qui, mais en tout cas le conseil d'administration de Publifin a été mis hors-jeu. Ce n'est pas admissible parce que cette présentation n'a pas été préparée avec le C.A. de Publifin."