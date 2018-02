Publifin: qui a écrit le rapport fautif ?

Qui a terminé d'écrire le rapport du Conseil d'Administration de Publifin avant qu'il ne soit envoyé à la ministre des pouvoirs locaux Valérie De Bue ? Qui y a ajouté une demande d'exception pour les rémunérations des directeurs de Nethys ? Dans une lettre envoyée aux membres du Conseil d'Administration de Publifin, la ministre "demande que sans délai les circonstances et l'élaboration et l'envoi de ce rapport [...] soient clarifiées [...]". La ministre se "réserve par ailleurs expressément le droit de réserver à ces faits toute suite utile".

Le MR Jean-Claude Jadot réclame les têtes de Bénédicte Bayer et Gil Simon

Selon plusieurs sources consultées par la RTBF, l'équipe de direction a d'abord présenté un projet de rapport au Conseil d'Administration de Publifin. Cette première version ne demandait aucune exception pour Nethys. C'est l'annexe de la version finale, celle qui a été envoyée à la ministre, qui comprenait ce passage : "Le Gouvernement est particulièrement attentif aux entreprises exerçant en milieu industriel et commercial qui évoluent dans un environnement concurrentiel, à tel point qu’il a prévu, dans son décret gouvernance des organismes wallons, une exception pour les rémunérations des managers de ces entreprises. Ne devrait-on pas étendre cette exception à Nethys ?" Dans le contexte du scandale Publifin, cette phrase a été considérée comme scandaleuse. Elle ne correspond pas à une décision du Conseil d'Administration.

Le président Paul-Emile Mottard a assumé la présence de cette phrase dans l'annexe du rapport. Il a démissionné. Mais qui l'a écrite cette phrase ? Est-ce le cabinet de Paul-Emile Mottard ? Le libéral Jean-Claude Jadot estime lui que la directrice générale Bénédicte Bayer et le secrétaire général Gil Simon n'ont pas les mains blanches : "Toute la préparation du rapport a quand même dû être faite au sein de la société Publifin et donc de ses principaux responsables. Et pour moi, les principaux responsables, c'est la directrice Bénédicte Bayer, c'est le secrétaire général Gil Simon. Ce sont les personnes responsables de la gestion journalière de Publifin. Et donc, il faut être conséquent. Il y a une faute qui a été commise. Ils doivent aussi en tirer les conclusions et prendre leurs responsabilités.

Et démissionner ?

Démissionner, s'en aller, je ne sais pas, ça leur appartient. En tout cas, c'est un point dont il faudra débattre au sein du Conseil d'Administration de Publifin."

Gil Simon est-il responsable de la "version augmentée" transmise à la ministre ? Il nous a répondu ne vouloir ni réagir ni polémiquer. Le groupe Publifin-Nethys ajoute que "La question de savoir à qui était imputée la modification des annexes du rapport trimestriel a déjà été débattue collégialement lors du dernier conseil d’administration de Publifin, qui a conclu que ce n’était pas imputable au management donc à fortiori ni à Benedicte Bayer ni à Gil Simon."

Au MR, le vice-président Culot résiste

Le vice-président libéral de Publifin annonce sur sa page Facebook qu'il ne démissionne pas. Pas tout de suite. Même si sa ministre de tutelle lui a demandé de "choisir" entre le conseil d'administration de Publifin et le Parlement Wallon. Fabian Culot estime devoir mener à bien le travail de réforme commencé chez Publifin. Il s'en ira quand "les contours de la refonte générale du groupe auront été tracés". En attendant, il n'assistera pas aux séances de la commission des pouvoirs locaux du Parlement Wallon quand elle abordera des questions relatives à l'intercommunale Publifin.