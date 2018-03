Publifin-Nethys: un plafond à 245.000 euros par an? "Dans le privé, c'est parfois 4 ou 5 fois plus"

A la suite du scandale, le gouvernement wallon va limiter les salaires dans les organismes régionaux et para-régionaux. Personne ne pourra gagner plus que 245.000 euros bruts par an, soit grosso modo 10.000 euros nets par mois. Beaucoup s'en contenteraient, mais chez Publifin-Nethys, ce ne sera plus possible.

Et dans le privé ?

Pour l'instant, chez Nethys, 23 cadres dépassent le plafond. Nous avons tenté de savoir si de tels niveaux de salaires étaient normaux dans le secteur privé.

Prenons comme exemple une société privée d'environ 3.000 personnes, spécialiste des télécommunications et de l'énergie, un autre Nethys théorique. Son patron gagnerait-il plus que 245.000 euros bruts par an ? "Dans des secteurs avec de bonnes performances, avec une compétition internationale en termes de marché de l’emploi, c’est plutôt fois quatre ou fois cinq", nous répond Walter Janssens, consultant et expert en comparaison de salaires chez Hay Group.

Un directeur financier peut espérer en moyenne la moitié du salaire de son patron. C'est toujours plus que la limite wallonne, en supposant que les 245.000 euros soient tout compris, même la partie variable et les avantages supplémentaires. "Ces montants sont plus élevés dans le secteur privé" confirme Walter Janssens.

Le secteur d'activité influence le niveau de rémunération, la taille de l'entreprise et sa complexité comptent elles aussi. Et puis certaines compétences sont rares. Par exemple dans les technologies de l'information et de la communication.

Un plafond ? "Ça limite les choix"

"On manque de ressources dans la technologie. Et c’est comme ça que cela fonctionne le marché : si on manque de compétences, le prix est plus élevé, développe encore Walter Janssens. Au moment du recrutement, un plafond est gênant. Ça limite les choix ! Certains ne seront pas prêts à se faire engager pour un tel montant. Certaines fonctions sont exceptionnelles. C’est pour ça que les salaires sont relativement exceptionnels."

245 000 euros bruts annuels - ou plus - ce sont des salaires qui existent dans le secteur privé. Pour Nethys, ce sera la limite maximale.