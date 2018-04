Publifin : le MR Jean-claude Jadot menace de démissionner

"On est sur une autre planète rue Louvrex ou quoi ?" Le libéral Jean-Claude Jadot s'offusque. Le conseil d'administration de Finanpart a voté ce mecredi le principe d'un recours contre le décret gouvernance du gouvernement wallon, celui-là même qui limite les rémunérations des super-cadres à 245 000 Euros par an. Et Jean Claude Jadot fulmine : "Si ça continue de cette manière-là, ça ne sert plus à rien de rester." Une menace de démission que l'autre libéral Fabian Culot n'endosse pas telle quelle : "Je ne parlerais pas de démission à ce stade mais d’opposition farouche à ce qu’un recours soit introduit contre le décret gouvernance ! Je prends tous les contacts utiles pour éviter un tel faux pas, auquel le MR ne s’associera en tout état de cause pas."

"Les délégués du gouvernement sont restés dans le corridor"

"tout d'abord, le conseil d'administration de Finanpart a été réactivé" explique Jean-Claude Jadot. Finanpart, c'est la société intermédiaire entre l'intercommunale Publifin et sa filiale commerciale Nethys. Finanpart jouait le rôle d'écran entre les deux structures et gênait le contrôle qu'auraient pu exercer les représentants politiques sur Nethys, Nethys dont l'ex-PS Stéphane Moreau est toujours le patron. Finanpart devait être dissoute. Ca avait été décidé fin février. Ca n'a pas été fait. Et Jean-Claude Jadot s'insurge : l'avenir du groupe explique-t-il a été discuté dans Finanpart au lieu d'être discuté dans Publifin. "Ca permettait de laisser les deux personnes déléguées par le gouvernement wallon dans le couloir. Je trouvais ça un peu déplacé." L'écologiste Marc Hody partage ce point de vue et estime "cette attitude totalement contraire à l'esprit de la mission des délégués spéciaux du gouvernement wallon."

"Ensuite, la première chose qu'on nous montre, c'est le rapport de gestion de Nethys, rapport qui nous montre que le nouveau décret de gouvernance, ça ne va pas et qu'il ne faut pas distribuer de dividendes aux actionnaires de la société, les communes et la province, parce qu'il y aurait un risque de devoir payer des indemnités aux personnes dont le salaire devra être raboté à la suite du décret." Il s'agit ici des super-cadres qui touchent plus de 245 000 Euros nets par an, et que le décret fera redescendre sous cette limite. Nethys craint de les voir s'en aller en demandant des indemnités pour rupture de contrat. S'il faut payer ces indemnités, il faut provisionner de l'argent. S'il faut provisionner de l'argent, ça empêche de payer des dividendes aux communes et à la province.

"Mais les communes et la province n'y peuvent rien" poursuit Jean-Claude Jadot. "Il y a un dividende qui pourrait être distribué. Je pense que s'il y a moyen, on doit le faire. Nous devons respecter nos actionnaires."

Un recours contre le décret gouvernance ? Menace de démission

Selon les informations recueillies ce jeudi par la RTBF, le conseil d'administration de Finanpart a voté le principe d'un recours possible contre le décret gouvernance. Ce principe exaspère plusieurs administrateurs, dont l'écologiste Marc Hody, qui a voté contre. Le socialiste Hassan Boussetta s'est abstenu. Il a émis des doutes sur l'opportunité et les chances d'un succès d'un recours. Il a expliqué que selon lui, le dossier n'était pas assez instruit.

Le libéral Jean-Claude Jadot, lui, s'énerve : "C'est tout à fait surréaliste ! Le décret gouvernance vient à peine d'être voté. On connaît ses exigences. On sait qu'il est un peu dur, mais c'est la volonté du législateur wallon. Ce décret arrive à cause de Publifin, de Nethys et de l'ensemble du groupe. Et là, on imagine d'introduire un recours contre ce décret ? En prétendant qu'on ne peut pas l'appliquer ? Mais c'est tout à fait inadmissible ! Ils n'ont rien compris ! Ils en sont toujours à dire qu'il ne s'est rien passé, que tout est correct, que tout va bien. Mais ils vivent sur une autre planète ! C'est intolérable. Je pense qu'il faut réagir. ca ne peut pas rester sans suites. Si c'est pour continuer de cette manière-là, ça ne vaut plus la peine de perdre du temps dans ces conseils d'administration." Jean-Claude Jadot demande le retrait du vote, sans quoi il démissionnera des conseils d'administration de Publifin et de Finanpart.

Contactée par la RTBF, la présidente Stéphanie de Simone (PS) a refusé de s'exprimer.