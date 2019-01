Publifin-Enodia-Nethys s'ouvrira au privé

Les activités de Nethys seront bien scindées en deux pôles : un qui va regrouper les activités non concurrentielles et un autre pour celles qui sont soumises à la concurrence. A terme, l'intercommunale Publifin Enodia ne sera plus majoritaire dans les activités commerciales.

Tout cela a été confirmé à la ministre De Bue mercredi dernier lors d'une réunion avec les représentants de l'intercommunale. Côté Ecolo, le député Stéphane Hazée n'approuve pas la nouvelle structure. "Elle complexifie le groupe au lieu de le simplifier". Et c'est le contraire, dit-il, de ce que recommandait la commission d'enquête sur l'affaire Publifin.