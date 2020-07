PS de Verviers : le groupe autour de Muriel Targnion ne s'est pas disloqué

La visite à Verviers des envoyés du président socialiste Paul Magnette a-t-elle servi à quelque chose ? Laurent Pham et Jacques Braggaar étaient venus pour tenter d'imposer la paix à des camarades verviétois occupés à s'entre-déchirer. La réunion a duré de 17h00 à 20h00 ce lundi soir à Floréal, le siège du Parti Socialiste à Verviers. A 20h00, six mandataires socialistes dont Muriel Targnion sont sortis, souriants, et nous refusant le moindre commentaire.

Six socialistes plus un septième

Difficile donc de savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est décidé, lors de cette réunion de la dernière chance. Mais la photo prise à la sortie nous permet de comprendre un élément : les six mandataires marchaient ensemble : Muriel Targnion, Sophie Lambert, Sylvia Belly, Laurie Marechal, Jean-François Istasse et Alexandre Loffet (qui accompagnait les autres même s'il n'apparaît pas sur la photo). Sachant que Didier Nyssen, à l'étranger, continue à soutenir la bourgmestre Targnion, le total donne 7. Ca veut dire que Muriel Targnion conserve une majorité de soutiens dans le groupe socialiste. Elle y garde donc le pouvoir.

Réunions en cours au MR et au CDH

Que va-t-il se passer maintenant ? On sait que des tractations ont eu lieu ce week-end pour tenter de constituer une majorité alternative autour des socialistes fidèles à Muriel Targnion. Cette majorité, en plus du MR et du Nouveau Verviers, incluerait le CDH. MR et CDH se réunissent ce lundi soir chacun de leur côté et devraient prendre attitude.

Ensuite, un collège devrait se réunir pour décider du report du conseil communal de mardi, celui qui devait pousser Hasan Aydin vers la sortie. S'il s'agit de constituer une nouvelle majorité, cette motion de méfiance-là n'est plus d'actualité.

Que personne ne bouge !

Y aura-t-il vraiment une nouvelle majorité avec le CDH et sans Hasan Aydin ? Ou le PS national a-t-il réussi à mettre cette idée-là sous l'éteignoir ? Ni la bourgmestre, ni ses partisans n'ont souhaité répondre à nos questions à la sortie de la réunion. Du côté du PS national, il nous revient seulement qu'il a été demandé aux socialistes verviétois de ne prendre "aucune initiative".