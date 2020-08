PS de Verviers : Jean-François Istasse sera le candidat bourgmestre

Les socialistes verviétois se sont réunis ce vendredi soir pour décider qui sera leur candidat-bourgmestre pour succéder à Muriel Targnion, exclue du parti. Ce candidat sera Jean-François Istasse.

La réunion avait été convoquée par la tutelle et était présidée par Marie-Claire Lambert, Christophe Collignon et André Frédéric. Les 10 élus PS fidèles ou redevenus fidèles au parti étaient présents : Hasan Aydin, Sophie Lambert, Malik Ben Achour, Sylvia Belly, Antoine Lukoki, Chimaine Nangi, Jean-François Istasse, Didier Nyssen, Anass Gallass et Said Naji.

Fixer une stratégie, se mettre d'accord sur un nom

Il s'agissait de fixer une stratégie pour constituer une nouvelle majorité à Verviers dont le PS serait la force dominante. Il fallait pour ça savoir qui serait le candidat bourgmestre. Le PS demande au second en voix derrière Muriel Targnion, Hasan Aydin, de renoncer à ce poste de bourgmestre auquel il aurait droit. Hasan Aydin n'est pas considéré comme un candidat assez rassembleur. C'est à son propos que les socialistes verviétois ont commencé à se déchirer il y a un mois.

Pour le poste de bourgmestre, le nom de Jean-François Istasse avait été cité le premier. Celui de l'échevine Sophie Lambert a été entendu aussi, de même que celui de Malik Ben Achour qui avait vite fait savoir que la fonction ne l'intéressait pas pour le moment. Proposer le mayorat à un ancien dissident semblait un bon moyen d'apaiser les brebis socialistes égarées.

Si le PS remonte en majorité, Istasse sera le bourgmestre

Jean-François Istasse, 70 ans, a été échevin de l'enseignement, de la culture et des finances. Il avait dans un premier temps suivi Muriel Targnion dans sa dissidence avant de faire retour dans la ligne du PS. Il était présenté comme le candidat qui pouvait rassembler le plus de voix sur son nom. Si le PS verviétois arrive à monter dans une majorité, dont il sera le parti le plus important, c'est Jean-François Istasse qui deviendra bourgmestre de Verviers.