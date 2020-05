Prudence et précautions chez les pêcheurs: la Vesdre charrie peut-être le Covid 19!

Lundi, jour de la réouverture de la pêche sous conditions, les berges de nos rivières ont très vite accueilli les pêcheurs. C'était notamment le cas le long de la Vesdre dans le centre de Verviers; la rivière est très poissonneuse et permet en sus de capturer de grosses pièces;elle connaît ainsi un vif succès auprès des pêcheurs de la région mais aussi des pays limitrophes. Mais voilà, à hauteur du Pont Parotte, à la sortie du centre de Verviers, le ru de Dison déverse ses eaux dans la Vesdre, collectées par les égouts du Nord de la Ville; des eaux qui ne sont pas traitées et qui amènent donc une certaine pollution organique. En ce moment, la prudence est plus que jamais de mise car - et c'est le plus inquiétant - elles pourraient aussi charrier le Covid 19! Présence possible mais pas certaine du virus C'est le ru de Dison qui génère certaines appréhensions: il récolte les égouts du Nord de la Ville et se jette dans la Vesdre à la sortie du centre de Verviers, non loin du Pont Parotte : le ru y déverse ainsi des eaux usées sans aucun traitement. Et pourtant, le confluent a du succès. David aime ainsi y pêcher: " c'est un secteur très poissonneux, j'y viens régulièrement et en plus on peut y pêcher de grosses pièces"; preuve nous a été donnée lundi matin quand un autre pêcheur a capturé une truite de 63 centimètres, immédiatement rejetée à l'eau.

Premier jour de pêche dans la Vesdre à Verviers et déjà une grosse truite pour ce pêcheur - © RTBF - Philippe Collette Les passionnés de pêche ont cependant été prévenus: le rejet d'eaux usées non traitées par le ru de Dison peut signifier la présence du Covid 19 sur un secteur de deux à trois kilomètres en aval de l'endroit où le ru se jette dans la Vesdre: " Il y a risque de Covid dans la mesure où deux ou trois études ont détecté la présence du virus sous forme de son ARN, c'est-à-dire son code génétique, dans des eaux usées, explique Jean-Pierre Descy professeur retraité en écologie aquatique de l’UNamur qui a 50 ans de pêche derrière lui; or, en plein centre de Verviers, des égouts avec eaux non traitées se jettent dans la Vesdre ce qui exige de sérieuses précautions pour les pêcheurs; la présence de Covid n'est cependant pas avérée clairement; il y a une incertitude sur le fait que malgré la présence de son ARN, le virus soit toujours infectieux; on n'en sait encore rien mais la prudence s'impose."

Jean-Pierre Descy, biologiste et pêcheur depuis 50 ans: précautions quand on pêche en Vesdre. - © RTBF - Philippe Collette Le contact avec l'eau Le danger peut se comprendre aisément: les pêcheurs vont inévitablement être en contact avec l'eau de la Vesdre ce pourquoi des consignes précises leur ont été données: se laver les mains avec du savon ou au gel hydroalcoolique et faire attention aux projections de gouttelettes d'eau et au contact par inhalation. Le message semble être passé cinq sur cinq chez les pêcheurs: " j'ai pris mon gel hydroalcoolique, précise David, je fais attention de ne pas couper mon fil avec ma bouche, j'essaye de ne pas trop mettre mes mains dans l'eau sauf évidemment quand j'ai pêché un poisson, je ne mets pas mes mains autour du visage, et une fois rentré à la maison, je me déshabille et mets mes vêtements utilisés pour la pêche en quarantaine". Si le secteur de Verviers est concerné au premier chef, d'autres endroits de la Vesdre incitent également à la prudence, là où des habitations non munies de station d'épuration propre déversent elles aussi des eaux usées non traitées dans la rivière; ce serait le cas du côté de Trooz et Chaudfontaine. "Même en aval de Liège sur la Meuse, conclut Jean-Pierre Descy, il faut être prudent malgré la présence d'une grande station d'épuration." Prudence, précautions, gestes barrières: les pêcheurs sont prévenus!