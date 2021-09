Province de Liège : tour de vis supplémentaire dans la prévention contre le coronavirus

Toutes les communes ne sont en effet pas concernées de la même manière par l’épidémie. "C’est pour cela qu’il y a un socle commun, poursuit Hervé Jamar, pour l’ensemble des communes de la province. Il y a aussi une collaboration avec les bourgmestres, avec le relais de mes services pour dire, dans telle ou telle commune, en fonction des chiffres et des clusters, certaines communes devront applique plus fortement les mesures".

La situation est jugée "inquiétante" par les autorités locales. La province est d’ailleurs repassée il y a peu en niveau d’alerte 4. Comme il l’avait déjà fait il y a quelques jours, le gouverneur Hervé Jamar insiste sur l’importance de respecter la distanciation et le port du masque, là où il est obligatoire.

Le port du masque reste obligatoire à l’intérieur pour les manifestations de plus de 200 personnes, à l’extérieur au-delà des 400 personnes, rappel de gestes barrières et "le port du masque", martèle le gouverneur, "qu’on a eu tendance à oublier, dans les endroits à forte densité. On constate que, dans 60 écoles environ, il y a des contaminations, donc il y a une obligation de ventilation de tous les espaces publics et si possible privés également." Ce sont des mesures connues mais qui s’étaient atténuées et qui sont donc réaffirmées, vu le taux de contamination actuellement observé.