Province de Liège: seulement 1 commune sur 3 possède le système Be-Alert

Voilà bientôt un an que le système Be-Alert a été lancé par les autorités fédérales. En Belgique, 7 communes sur 10 ont adopté ce système d'alerte. Accident chimique, inondations, attentats terroristes... En cas de crise, le système d'urgence fonctionne via sms, email ou appel vocal.

Peu de succès en Wallonie

Plus de 350.000 citoyens sont déjà inscrits à Be-Alert dans notre pays. Le système couvre pratiquement l'ensemble des communes de Flandre mais reste peu utilisé en Wallonie, excepté la province du Luxembourg. À peine 16.000 habitants l'ont adopté en province de Liège et seulement 30 communes sur 84. " C’est peu mais nous sommes au début de l’utilisation de cet outil. Les services du gouverneur le promeuvent, le développent et accompagnent les communes. Nous espérons arriver à un taux de 100% de communes qui utiliseront l’outil " rassure Catherine Delcourt, Gouverneur faisant fonction. À noter que des communes tels que Seraing, Verviers et Waremme ne l’utilisent pas encore. Certaines, comme Visé, pensent qu'elles finiront bientôt par adopter le système. Mais dans la petite commune d'Olne qui compte 4.000 habitants, son bourgmestre, Guislain Senden, n'en veut pas : "Nous avons mis en place différents systèmes pour rentrer en communication. Le Be-Alert est, certes, un très bon système mais onéreux. Si l’incident est important, de toute façon, on bénéficiera de ce système au niveau provincial. C’est quelque part un petit acte de résistance locale."

Si votre commune n'a pas adopté le système Be-Alert, rien ne vous empêche comme citoyen de vous y inscrire via internet, c'est gratuit.