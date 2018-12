Province de Liège : quelques changements pour les trains à partir du 9 décembre

Le nouveau plan de transports de la SNCB entre en vigueur ce dimanche, avec des conséquences dès lundi pour les navetteurs.

Quels sont les principaux changements en province de Liège ? Ce sont plutôt des bonnes nouvelles : la liaison S41 entre Liège Guillemins et Verviers, en semaine, sera renforcée par deux nouveaux trains en heures de pointe : un le matin et un le soir. Autre point positif : les travaux entre Pepinster et Verviers sont achevés. Les trains L Spa-Verviers-Aix circuleront normalement. Pour les navetteurs, le changement n'est plus nécessaire. Cela implique que les trains IC ne s'arrêteront plus à Pepinster et à Dolhain

Dans les inconvénients, notons des adaptations d'horaire pour les trains entre Liers et Liège et Liège et Marloie, des mesures provsoires causées par des travaux

Voila pour les principaux changements en province de Liège.

Toutes les infos sont sur le site de la SNCB