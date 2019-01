Province de Liège: l'heure est au ski !

L'office du tourisme de l'est de la Belgique et la Maison des Hautes-Fagnes le confirment ce matin : les pistes de ski sont toutes accessibles. Selon les endroits, la couche de neige va de 15 à 35 centimètres. Cela concerne autant le ski alpin (Ovifat, Mont Spinette, ..) que celles de ski de fond (Baraque Michel, Weywertz, Botrange, Mont-Rigi, Xhoffraix...). La plupart ont été tracées. Les balades en raquette sont également possibles.

Les conditions d'enneigement et les pistes accessibles sont constamment mises à jour sur le site des Cantons de l'est

A Spa, le Thier des Rexhons est également accessible. Les pistes de ski et de luges sont ouvertes depuis 09h30 ce matin. "Toutes nos pistes de ski alpin, ski de fond, luges, location et cafétéria sur pistes sont ouvertes, précise le site du Skiclub spadois. Il a reneigé 10 cm et la quantité de neige peut dépasser 35 cm par endroit