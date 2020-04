Province de Liège : l'achat et la distribution des masques pour la population commencent à se mettre en place

Tout le monde est suspendu à la décision du Conseil National de Sécurité de ce vendredi. Quels seront les secteurs déconfinés en priorité ? Le port du masque sera t-il conseillé ou rendu obligatoire ? Les communes en tout cas tentent de prendre les devants et de s'organiser pour trouver des masques, non seulement pour les professionnels, mais aussi pour Monsieur et Madame Tout le Monde. Elles s'organisent le plus souvent en bassin de vie, en arrondissement, en regroupant les entités.

Et certains travailleurs dans les communes apprennent un nouveau métier : celui de chasseurs de masques.Un monde de débrouille et de créativité.

Pour l’arrondissement de Liège

Liège Métropole (24 communes de l’arrondissement de Liège) a commandé 900.000 masques à l'entreprise textile J&Joy. L’objectif est que chaque habitant de la zone (625.000) bénéficie de deux masques réutilisables et lavables. Pour le solde, Liège Métropole a lancé un appel aux couturier.e.s solidaires : elle invite les citoyens à participer à l’effort collectif et à se manifester. Le matériel nécessaire (élastique, tissus, …) peut être fourni. Des kits permettant de fabriquer 100 masques peuvent être livrés.

Et plusieurs entreprises locales mettent la main à la pâte : l’Opéra de Liège , l’entreprise de travail adapté Jean Delcour et celle du Val de Geer assurent la découpe du tissu, des entreprises qui s’étaient déjà largement impliquées dans la découpe et la confection de blouses hospitalières pour le CHU de Liège.

Comment les masques seront-ils distribués en région liégeoise ?

Aucune information n’a encore publiée. Les autorités liégeoises attendent la décision du Conseil de Sécurité de ce mercredi, pour établir des priorités, connaitre les domaines éventuels de déconfinement et leurs échéances. Avec autant d’habitants, cette distribution sera un vrai défi.

Pour l’arrondissement de Huy-Waremme

Il y a quelques jours, les communes de l’arrondissement de Huy-Waremme ont annoncé un achat de 200.000 masques en coton, via une société wallonne , un effort de près de 400.000 euros qui s’inscrit dans une stratégie globale de (dé) confinement", précise Christophe Collignon, le président de la Conférence des élus. 100.00 de ces masques doivent arriver fin de ce mois d'avril et seront dispatchées dans les communes qui ont participé à l'achat.

Jusqu'à présent, la ville de Huy a privilégié la livraison de masques (à destination des professionnels) via le porte-à-porte. Ce sont les employés communaux, et e particulier le service des travaux qui fait office de livreurs. Un service qui devra être largement renforcé quand les particuliers seront concernés par la distribution.

Des masques aussi pour l'arrondissement de Verviers

L’ASBL Région de Verviers, Conférence d’arrondissement des Bourgmestres et du Collège Provincial de Liège, a donné quelques informations ce mardi. Des masques dit "de confort", annonce le communiqué, seront octroyé : deux par personnes. Une commande serait en voie de finalisation. La livraison gratuite est annoncée pour la première quinzaine du mois de mai.