Province de Liège: 10.545 accidents de travail en 2017, la CSC veut plus de moyens pour l'inspection

C'est la deuxième fois que la CSC de la Province de Liège organise son Salon du Délégué. L'occasion de réunir les délégués de tous les secteurs, de faire le point sur les réglementations en cours ou encore d'aborder des sujets comme le burn-out, les produits dangereux ou encore les vêtements de travail au cours de plusieurs conférences et ateliers.

La CSC a aussi jeté un œil sur les dernières statistiques en matière d'accidents de travail. Ils restent beaucoup trop nombreux pour un pays comme le nôtre au 21 ème siècle.

1 inspection tous les 26 ans

Ainsi en 2017, dernière année de statistiques disponibles, on comptait, en Province de Liège 10 545 accidents de travail. Si on y ajoute les accidents sur le chemin du travail, on grimpe à 11 841 accidents en 2017 en Province de Liège. Parmi ces accidents, 13 ont été mortels et 1 439 ont conduit à une incapacité permanente.

Le syndicat chrétien met l'accent sur le rôle essentiel de la concertation en matière de prévention des accidents et des maladies. Il réclame aussi plus de moyens pour permettre des inspections efficaces des entreprises. Ainsi, en Province de Liège, il n'y a que 12 inspecteurs pour 2.305 entreprises et 27.524 travailleurs soit une inspection d'entreprise tous les 26 ans par inspecteur!

En Belgique, de façon générale, c'est un mort tous les 2 jours des suites de ces accidents de travail.

Réintégration des malades de longue durée

Lors de ce salon du délégué, la CSC de la région liégeoise a aussi fait le point sur les parcours de réintégration des malades de longue durée. Un parcours mis en place par la ministre De Block. Globalement, "cela ne fonctionne pas", dit le syndicat, "ça mène surtout au licenciement définitif de ces malades de longue durée". Le syndicat réclame une réforme de cette réglementation.Il souhaite que ce parcours de réintégration se fasse uniquement sur base volontaire du travailleur malade.