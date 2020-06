Province de Liège : 1 million d'euros pour la mobilité douce

Plus d’un million d’euros, c’est la somme que la Province de Liège vient de décider de consacrer à améliorer la mobilité douce sur son territoire.

Huit projets seront ainsi soutenus de Huy à Plombières en passant par Liège.

Le plus gros projet concerne la création d’une liaison cyclable entre le Val Benoît et Engis. La Province participera aussi à la concrétisation de la dorsale de mobilité douce entre Yvoir en Province de Namur et Huy, un projet baptisé ViciGAL calqué sur le tracé de l’ancien vicinal en passant par les vallées du Bocq et de la Sollières.

Un site propre pour les cyclistes va aussi être créé entre Neupré et Seraing, il en sera de même pour relier le Mémorial américain d’Henri Chapelle à Hombourg.

On épinglera également l’asphaltage du RAVEL de la ligne 44 et la création de stations d’accueil sur ce RAVEL des lignes 44 et 45 entre les viles et communes de Spa, Jalhay, Stavelot et Malmedy.