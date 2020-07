Protection des hérissons: Flémalle limite l'utilisation du robot-tondeuse

Elles sont devenues les pires ennemies des hérissons: les robots-tondeuses. Ils sont de plus en plus nombreux à être soignés dans des centres de revalidation pour animaux sauvages et les blessures provoquées par ces engins sont souvent mortelles.

Interdit du coucher au lever du soleil

Face à ce phénomène, plusieurs communes ont décidé d'agir. C'est le cas de la commune de Flémalle qui interdit désormais l'utilisation du robot-tondeuse durant la nuit. Axelle Clamart, responsable du bien-être animal à Flémalle: "On s'est dit qu'il fallait prendre une décision par rapport à ce règlement général de police au niveau des hérissons. On a donc fait interdire les robots-tondeuses du coucher au lever du soleil. La nuit, les hérissons restent dans les haies, les buissons, dans leurs cachettes, et au crépuscule, ils sortent. Mais le crépuscule n'est pas le même en plein été ou à l'automne. Du coup, il fallait mettre une mesure pas seulement avec un horaire ou juste la nuit mais être un petit peu plus précis avec le coucher et le lever du soleil".