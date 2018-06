Proposer une formation "Premiers secours pour personnes à mobilité réduite", une volonté de l'EPAMU de Liège

Une première en Belgique dans le monde de l'aide médicale urgente. L'Ecole Provinciale d'Aide Médicale Urgente de Liège organise une formation aux premiers secours pour les personnes à mobilité réduite. Cette formation est déjà organisée en France mais n'est pas encore reconnue en Belgique. Nous avons assisté à une journée de formation dans la commune de Limbourg, en province de Liège.

A l'initiative de la bourgmestre de Limbourg, Valérie Dejardin, une formation "premiers secours pour les personnes à mobilité réduite" a été organisée au centre d'accueil "Les Heures Claires". Deux formateurs de l'Ecole Provinciale d'Aide Médicale Urgente de Liège encadrent le cours.

Géraldine, Luc et Claude ont été impliqués dans des accidents de la route. En quelques secondes, tout a basculé dans leur vie. Géraldine Gohy, participante à cette formation témoigne ce qu'elle a vécu avec son compagnon en 2012: "J'ai eu un accident de voiture sur une plaque de verglas. On a quitté la route avec mon compagnon, on est tombé sur le bas-côté et on est resté douze heures dans le véhicule. Malheureusement, mon compagnon est décédé et moi, on m'a retrouvée le lendemain matin avec la moelle comprimée. Aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre les gestes qui sauvent. Pour mon cas, ça n'aurait rien pu changer mais c'est certain que si je peux aider et contribuer pour d'autres personnes, c'est super intéressant".

Géraldine donne ses instructions

Depuis son accident en 2012, Géraldine est physiquement incapable de sortir seule de sa chaise roulante.Dans un des exercices, elle est confrontée à une personne en arrêt cardiaque. Après avoir contacté le service 112, Géraldine va guider sa mère dans les gestes de réanimation. "Ce n'est pas évident" dit Géraldine. "La formation nous apprend vraiment les gestes à utiliser. Je pense que, si jamais on doit être dans cette situation-là, ça nous permettra de réagir correctement et de donner des bonnes explications aux personnes qu'on doit aider".

La mère de Géraldine est à la manoeuvre. Elle applique les consignes de sa fille. La complicité est totale. Berthe Gohy explique: "On pourrait paniquer mais quand on a quelqu'un qui nous dit ce qu'on a à faire, c'est mieux d'être à deux que tout seul, ça c'est sûr".

C'est dur, c'est compliqué, c'est physique, mais c'est faisable

Claude Léonard s'est retrouvé paralysé après une chute de moto. Malgré sa situation, il est combatif et entreprenant. "C'est dur, c'est compliqué, c'est physique mais c'est faisable" dit Claude après avoir réalisé un massage cardiaque sur un mannequin pendant à peu près deux minutes. "Je me disais qu'en chaise, il n'y avait pas moyen de le faire mais je vois bien que ça peut être possible. Ca vaut la peine, si c'est pour sauver une vie, il faut essayer. Ici, je viens de le faire pendant deux minutes, j'ai mal partout".



Dans un autre exercice, la victime est inconsciente et respire. La recommandation des urgentistes est de placer la personne en position latérale de sécurité. Michaël Dandoy, formateur à l'EPAMU (Ecole Provinciale d'Aide Médicale Urgente) de Liège explique: "L'intérêt de la PLS (position latérale de sécurité), c'est de lutter contre l'hypothermie, le risque d'inhalation du patient, de maintenir les voies aériennes dégagées puisque la respiration est toujours présente chez ces personnes qui sont inconscientes. Dès qu'elles sont dans cette position, on appelle les secours, le patient étant en sécurité en attendant les secours spécialisés".



Pour Luc et Virginie Wuidart, mariés depuis dix ans, cet apprentissage des premiers secours est une expérience exceptionnelle. "Quand quelque chose arrive, même des petites choses, j'ai un peu tendance à paniquer" dit Virginie. "Donc, je trouve qu'une formation comme celle d'aujourd'hui peut m'aider à me guider et essayer à faire les premiers gestes et ne pas faire d'erreur. Luc est un bon guide. La clé, dans un exercice pareil, dans un cas réel, c'est de rester bien calme et de ne pas paniquer. Et là, Luc est très calme".



En France, environ 300 personnes à mobilité réduite ont reçu leur brevet de premiers secours civiques. Le Lieutenant Thierry Gautreau de l'Union des Sapeurs-Pompiers de Loire-Atlantique espère que les formateurs belges vont emboîter le pas et former un maximum de personnes handicapées: "Depuis 2016, le test est sorti en France et des formations expérimentales ont été mises en place et aujourd'hui, les formations se font partout en France pour les personnes à mobilité réduite".

L'Ecole Provinciale d'Aide Médicale Urgente de Liège est enthousiaste. Elle mettra tout en oeuvre pour que ce type de formation soit reconnue.