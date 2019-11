Propos racistes à JD Sports : la manager entendue par la police

La manager du JD sports de la Médiacité à Liège a été interpellée ce matin. Privée de liberté, elle a été entendue durant plus de 3 heures par les inspecteurs de la police judiciaire. La manager est soupçonnée d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre de plusieurs de ses employés suite à la diffusion d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Ce matin, la police est venue la chercher à son domicile. Une procédure peu habituelle. Traditionnellement, une convocation est envoyée par courrier. La visite des policiers est en général réservée aux personnes potentiellement dangereuses.

"Une situation aberrante"

L’avocat de la manager, joint par nos soins, a jugé la situation "aberrante et inquiétante", dictée, dit-il par "la pression médiatique." La jeune femme avait par ailleurs été licenciée par son employeur. Dans le même temps, Unia, le service public interfédéral expert en politique d’égalité et de non-discrimination, et le parquet de Liège ont ouvert chacun un dossier.

Mardi soir, des magasins de la chaîne avaient été pillés. Un acte qui a poussé le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer à s’exprimer via communiqué ce vendredi matin. Il y lance un appel au calme et à la dignité : " Adopter un comportement délictueux ne plaide pas pour la cause de la tolérance et de la multiculturalité dont Liège peut se vanter d’être un ardent défenseur " dit le bourgmestre.