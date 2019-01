Projet-pilote à Amay: cinq euros contre 100 canettes ramassées au sol

Pour lutter contre les canettes abandonnées en pleine nature, la Wallonie lance un projet-pilote: les citoyens qui ramassent et ramènent 100 canettes dans un point de collecte reçoivent un bon d'achat de 5 euros.

Plusieurs communes se sont déjà lancées comme Fexhe-le-Haut-Clocher. Et aujourd'hui, c'est Amay qui commence. Le comptage de ces canettes va se faire de deux façons: manuelle et automatique, grâce à une machine.

La collecte se fera en partenariat avec la commune de Nandrin. Didier Marchandise, responsable du service environnement de la commune d'Amay: "La première année, Nandrin a la machine pour la collecte, et nous, nous collectons manuellement. La seconde année, la machine sera installée ici à Amay. En fonction du nombre de canettes, il y a un encodage qui se fera sur un site internet et les personnes, lorsqu'elles ont déposé 100 canettes, reçoivent un bon de la région de 5 euros qu'ils pourront utiliser dans le commerce amaytois. La volonté est vraiment de privilégier le commerce amaytois. Actuellement, nous avons deux magasins qui sont intéressés sur Amay, mais j'imagine qu'avec le temps, d'autres seront intéressés".

Quatre autres communes liégeoises concernées

On ignore encore quand démarrera le projet-pilote de reprise des canettes abandonnées dans les quatre autres communes liégeoises retenues. Il s'agit de Nandrin, qui sera donc le partenaire d'Amay, de Donceel, partenaire de Fexhe-le-Haut-Clocher, et, dans l'Est de la province, du binôme formé de Bullange et Bütgenbach.