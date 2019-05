Projet immobilier à Heusy: une réunion d'information pour les riverains

90 logements répartis dans cinq nouveaux bâtiments à construire et trois autres à rénover. Ce vaste projet immobilier est prévu à Verviers, plus précisément dans la banlieue cossue et verdoyante de Heusy. Ces nouveaux logements devraient sortir de terre dans le triangle de prairie situé entre l'avenue du Chêne et la rue Jean Gôme.

Les riverains sont invités à une première réunion d'information dans une quinzaine de jours, le jeudi 13 juin.

Le promoteur y présentera ce qu'il souhaite réaliser comme projet. "Les bâtiments qui sont en fait l'ancien internat sont maintenus dans le projet, absolument pas démolis puisqu'on les réhabilite pour en faire soit du logement, soit des fonctions de service" explique Charles Krins, l'architecte. "Les nouvelles constructions dans le projet sont vraiment situées à l'intérieur de l'îlot, relativement loin de toutes les habitations existantes. Il s'agit d'immeubles de logements, quasi similaires à des maisons. On est sur des rez-de-chaussée, +1 ou +2, avec éventuellement certains endroits où ils sont en rez-de-chaussée +3 mais ils sont vraiment très limités. Sur l'ensemble de la parcelle, on tire vers les 90 logements".

Charles Krins précise toutefois vouloir conserver le bosquet et la végétation de la parcelle. Sauf contretemps, la demande de permis devrait être déposée au plus tard à la mi-2020.