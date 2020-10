Projet de remblai de la carrière de Bilstain: les riverains se mobilisent

L'heure est à la mobilisation dans le village de Dolhain, sur la commune de Limbourg. Une réunion d'information a rassemblé une centaine de riverains ce lundi. Un groupe Facebook s'est constitué et des affiches ont été apposées aux fenêtres.

Ces habitants s'inquiètent du projet de remblai de la carrière de Bilstain. Une carrière où l'extraction de pierre se poursuivrait en parallèle d'une nouvelle activité: le stockage de terre de remblai, un job très lucratif.

Un camion toutes les trois minutes

Selon l'étude d'incidence sur l'environnement, l'acheminement des terres par camions passerait par le centre de Dolhain. Une projet que dénonce Jean-Guy Chanteux, un des riverains concernés: "Il faut savoir que le remblaiement de la carrière ainsi que la poursuite de l'exploitation vont amener 128 camions qui vont traverser quotidiennement le centre de Dolhain. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait un camion toutes les trois minutes et ce, pendant 47 ans, vu que ce projet va jusque 2067".

Une perspective qui effraie les habitants de Dolhain: "Ça va compromettre pas mal leur cadre de vie, la sécurité dans le centre du village, ça va amener un nombre important de nuisances sonores, vibratoires, de pollution. Les Dolhaintois sont vraiment contre cette solution qui serait de passer au centre de leur lieu de vie".

Ces riverains attendent à présent le dépôt de la demande de permis. Et dès que l'enquête publique débutera, ils comptent bien introduire des réclamations en masse pour s'opposer à ce projet de traversée du village, une perspective qui n'enchante pas non plus les autorités communales de Limbourg.