Projet de construction de cinq immeubles de logements, d'une crèche et d'un parking de 171 places sur le site de Bavière

En juillet dernier, la S.A BAVIERE DEVELOPPEMENT déposait une demande de permis unique relatif à la construction de cinq immeubles de logements, d'une crèche et d'un parking enterré. L'enquête publique a été lancée le 5 octobre dernier et se clôturera le 5 novembre. Ce projet de construction s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation globale du site de Bavière. Il concerne spécifiquement la rue des Bonnes Villes et le quai de la Dérivation. Ce projet prévoit 168 logements offrant une grande mixité. Des lofts mais aussi des logements de type moyen comprenant une à trois chambres. Au rez-de-chaussée, une crèche pouvant accueillir environ quarante enfants mais également des services et commerces de proximité. Au sous-sol, 171 emplacements de parking-privatifs et rotatifs-sont prévus ainsi que des emplacements pour les vélos. Du côté d'Urbagora, l'asbl liégeoise soucieuse de la mobilité et de l'aménagement urbain, on regrette que ce vaste chantier de Bavière qui fera l'objet d'un phasage, débute par la construction de ces logements, soulignant notamment que la présence d'un commissariat et d'un hall omnisport, prévu dans le master plan, devrait être une priorité. Urbagora dénonce également la pauvreté architecturale et l'aspect "remplissage au mètre carré" de ce projet, alors qu'il s'agirait d'offrir des espaces publiques de qualité. Le permis de bâtir est attendu pour la fin du mois de mars prochain. Une fois celui-ci obtenu, les travaux débuteront fin 2019 pour une durée de quatre ans.