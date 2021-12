Projet d'une usine à pellets à Oupeye: l'étude d'incidences a débuté

Une société spécialisée dans les énergies renouvelables voudrait construire une usine de production de pellets à Oupeye, au bord du Canal Albert. Elle a présenté son idée aux riverains qui peuvent désormais réagir puisque l'étude d'incidences a commencé.

Le projet de la société Pellets Ardents porte, d'une part, sur la construction d'une unité de production de pellets à destination des industries pour remplacer les combustibles fossiles tels que le charbon, et d'autre part, sur celle d'une unité de cogénération. Emmanuel Nistajakis, porte-parole de Pellets Ardents: "L'unité de cogénération va nous permettre de produire l'électricité et la chaleur dont nous aurons besoin sur le site, mais également un surplus qui pourra être réinjecté dans le réseau électrique pour l'électricité, et, pour la chaleur, nous pourrons la proposer aux différentes entreprises voisines ou à des bâtiments voisins".

Ce projet doit prendre place au sein d'un zoning industriel à Oupeye, le long du Canal Albert: "Nous avons choisi cet endroit pour son quai de chargement et de déchargement le long du Canal Albert. Il va nous permettre de favoriser et d'utiliser au maximum le transport fluvial et de commercer avec la Wallonie mais également la Flandre et tous les pays limitrophes. Un deuxième point qui nous a fait choisir ce terrain, c'est finalement la proximité des autoroutes".

Ce projet, qui prévoit aussi la création de 60 emplois directs, est d'ores et déjà soumis à une étude d'incidences sur l'environnement. Les riverains d'Oupeye et des communes voisines peuvent émettre leurs questions, remarques et avis jusqu'au 16 décembre.