Projet d'éoliennes à Trois-Ponts: les riverains déposent un recours au Conseil d'Etat

Un groupe de riverains stoumontois, l'association Natagora et le Syndicat d'Initiative de La Gleize viennent d'introduire un recours en annulation au Conseil d’État contre le permis accordé par le seul ministre Di Antonio pour la construction de six éoliennes sur la crête d'une colline surplombant plusieurs villages de Stoumont et Trois-Ponts. Un octroi de permis alors que les différents avis administratifs recueillis durant la procédure étaient tous négatifs ou réservés.

Le projet émane d'Engie-Electrabel et c'est notamment en raison de son fort impact visuel que les requérants ont déposé ce recours. C'est ce que précise André Van Gheluwe, il est un des plaignants: "Nous n'avons rien contre les éoliennes en général, mais leur implantation ici, nous l'estimons particulièrement malheureuse sur la colline qui domine Stoumont. Ces mâts pour supporter les éoliennes dominés par une hélice atteignent 150 mètres de haut. C'est 5 fois la hauteur d'un épicéa adulte avec une bande rouge de 3 mètres de hauteur à mi-hauteur. Il y a là-dedans des chauve-souris, des oiseaux migrateurs. Il y a eu aussi le parc naturel des sources, c'est une création récente. C'est reconnaître à ce territoire-ci une valeur particulière sur le plan naturel. Il est possible que ce projet n'aurait pas été lancé de cette façon-là si le parc naturel avait été reconnu à ce moment-là".