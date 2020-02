Projet d'écoquartier à Coronmeuse: l'enquête publique est terminée, les travaux vont pouvoir bientôt débuter

C'est une étape décisive dans le projet d'écoquartier de Coronmeuse, à Liège: l'enquête publique réalisée dans le cadre de la demande de permis unique vient de s'achever. Pour un si vaste projet -il s'agira du plus important écoquartier de Wallonie-, très très peu de réclamations sont parvenues à l'échevinat de l'urbanisme. En tout, une toute petite vingtaine. A titre de comparaison, le projet immobilier de la Chartreuse a provoqué l'envoi de plus de 3 500 lettres de réclamations de la part de riverains mécontents.

Pour Coronmeuse, le contenu des quelque courriers reçus va être analysé dans le courant de la semaine. Sauf imprévu, les travaux d'aménagement vont débuter dans les semaines à venir.

Le plus important écoquartier de Wallonie

Ce premier chantier de l'écoquartier concernera les routes qui ceinturent les 25 hectares du site de Coronmeuse, à savoir le quai de Wallonie, le quai de l'Ile aux Osiers et l'Avenue Maurice Denis.

La construction d’une première phase de 200 habitations -des maisons et immeubles résidentiels- et de 400 places de parking souterrain pourrait démarrer à la rentrée, en septembre. A terme, cet écoquartier de Coronmeuse accueillera plus de 1300 logements moyen de gamme, un parc, deux écoles, deux crèches, une résidence services, et même un hôtel... Tout cela en connexion avec le tram.

Pour faire place nette, les halles des foires et deux écoles vont être démolies. En revanche, Le Grand Palais qui abritait la patinoire, lui, sera conservé. Il va être désamianté, rénové, avant un éventuel classement.