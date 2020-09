Procès Leopold : l'audition floue et presqu'incompréhensible du propriétaire

Deuxième journée du procès Léopold à Liège. L'explosion d'une maison avait tué quatorze personnes fin janvier 2010. Ce mardi matin le tribunal a entendu le témoignage du propriétaire de la maison.

Presqu'incompréhensible

Ce propriétaire parle très mal français et est difficile à comprendre. Il est assisté d'un interprète français-turc qu'il utilise peu. Ca renforce l'impression de flou qui se dégage de son discours.

Très peu de questions ont reçu une réponse claire. Par où passaient les tuyauteries de gaz ? Impossible de le dire en écoutant son témoignage. Mais il conteste la version des experts : il n'y avait pas de tuyaux dans le faux-plafond du rez-de-chaussée, là où le gaz s'est accumulé.

Il bricole le gaz

A-t-il bricolé lui-même l'installation ? Le propriétaire est bricoleur. La présidente arrive à lui faire dire qu'il a installé le raccordement des quatrième et cinquième étage avec quelqu'un, qui vient d'Allemagne, et qu'il n'identifie pas.

Lui est-il arrivé de couper le gaz à un locataire qui ne le payait pas ? Une seule fois. Ce n'est pas lui, jure-t-il, qui a placé un faux scellé sur un compteur. Et il conteste qu'un tuyau supplémentaire en cuivre ait été placé par lui sur ce compteur.

Ce propriétaire a déjà été condamné comme marchand de sommeil. Il a aussi été pris dans une voiture non immatriculée et techniquement pas en ordre. Les parties civiles ont l'impression que le flou de ses réponses est délibéré et dissimule la vérité.