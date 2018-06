Procès Intradel: douze condamnés mais pas Alain Mathot, protégé par son immunité parlementaire

Le procès Intradel est terminé. Le tribunal correctionnel de Liège a condamné douze prévenus à des peines de prison avec sursis, des amendes et des confiscations.

700 000 Euros pour Alain Mathot, pas condamné

Le jugement le dit: 700 000 Euros ont été donnés à Alain Mathot pour influencer le marché de la construction de l'incinérateur. Mais le député-bourgmestre de Seraing n'est pas condamné. Il reste protégé par son immunité parlementaire. Ce n'était pas son procès. Alain Mathot n'était pas sur le banc des prévenus ce vendredi, ni les jours d'audience. Mais les enquêteurs s'étaient beaucoup intéressés à lui, son nom revient sans cesse dans le dossier, son ombre a plané sur tout le procès et le tribunal a fait figurer son nom dans le jugement.

Le procès Intradel a tourné autour de cette question : la société Innova et ses intermédiaires ont-ils payé des commissions occultes pour obtenir le marché de la construction du nouvel incinérateur de Herstal ? C'est un dossier hyper-complexe. Ca se passe en belgique, ça se passe en Suisse, ça se passe en France, au Liechtenstein, au Luxembourg. De l'argent passe d'une société dans une autre puis encore dans une autre. Et un directeur général d'Innova France, Philippe Leroy, affirme au tribunal avoir payé 700 000 Euros à Alain Mathot.

Ca s'est passé à Paris dit le jugement. En plusieurs fois. Les deux hommes s'appellent et s'envoient des messages. Le gsm d'Alain Mathot accroche en France aux bonnes dates. Philippe Leroy, le directeur général d'Innova France est condamné. 700 000 Euros ont été remis à Alain Mathot. Mais il n'est pas prouvé poursuit le jugement qu'Alain Mathot ait vraiment tenté d'influencer le marché de l'incinérateur. Même s'il téléphone ensuite au directeur général d'Intradel Roger Croughs. Roger Croughs n'est pas condamné pour avoir fourni à Innova des documents relatifs à l'appel d'offres avant leur publication officielle. Les faits pour lesquels il était poursuivis sont prescrits.

Les arguments de procédure écartés

Douze personnes et quatre sociétés étaient impliquées à des degrés divers dans des faits de corruption, d'escroquerie, de faux et d'usage de faux ou encore d'infractions aux lois du marché public.

Le tribunal a écarté tous les arguments de procédure qui avaient été soulevés par les avocats des prévenus. Les juges n'ont constaté aucun dépassement du délai raisonnable, aucune violation du secret de l'instruction ou de la présomption d'innocence et ont déclaré les poursuites recevables.

Adelio Tarquini avait obtenu plus de trois millions d'euros après avoir convaincu la société Inova France qu'elle devait acquérir une société liégeoise afin de remporter le marché Intradel. Adelio Tarquini a été condamné à une peine de deux ans de prison avec sursis, à une amende de 6 000 euros avec sursis partiel et à une confiscation de 1 900 000 euros.

Dominique Cerutti, un lobbyiste, a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis et à une amende de 3 000 euros avec sursis partiel pour des faits de faux.

Philippe Leroy, l'accusateur d'Alain Mathot et ex-patron d'Inova France, a été condamné pour avoir participé à la corruption d'Alain Mathot à une peine de trois ans de prison avec sursis, à une amende de 12 000 euros avec sursis pour moitié et à une confiscation de 86 200 euros.

Léon-François Deferm, un proche de la famille Mathot, qui avait touché un million d'euros issus de la corruption par la société Inova, a été condamné à une peine de 18 mois de prison avec sursis pour la moitié.

Sept heures de lecture d'affilée

Il a fallu sept heures pour lire les 261 pages du jugement. Le tribunal a prononcé des peines de prison jusque trois ans avec avec sursis, des amendes, des confiscations pour plusieurs centaines de milliers d'Euros et des interdictions professionnelles. En tout, douze personnes sont condamnées dans cette affaire de corruption autour de l'incinérateur d'Intradel.