Procès Inova/Intradel: qui a arrosé qui?

Dans ce procès fleuve, près de trois heures de l'audience de ce mardi ont été consacrée à une lettre. Quelques lignes, manuscrites. Une lettre oubliée pendant des années, retrouvée au fond d'un carton de vieux papiers, par le président autrichien de la société française Inova, la firme qui a construit l'incinérateur d'Intradel. Une lettre signée mais non datée, par le directeur général, qui, après les premières perquisitions, donne à son chef des détails sur les sommes qu'il a distribuées pour obtenir le marché. Avec des noms. Sans la moindre mention d'Alain Mathot, ce qui semble innocenter le député bourgmestre sérésien.

Une confrontation où chacun campe sur ses positions

Les deux hommes, l'expéditeur et le destinataire de la lettre, ont été confrontés. Ils ont été collègues, ils ont été amis, ils ne le sont plus: ils ne sont d'accord sur rien. C'est que l'analyse du document est capitale. Il donne des éléments de réponse à de nombreuses questions: qui a su quoi, et quand ? Qui a décidé de verser des commissions à des intermédiaires, des commissions légales ? Et les dessous-de-table, en liquide, qui en aurait pris l'initiative ?

Au fil des débats, il apparait que "l'enveloppe liégeoise", l'argent mis à disposition du directeur général d'Inova pour décrocher le contrat Intradel, a été utilisée, au moins partiellement, pour le financement occulte d'un incinérateur en région parisienne ! D'autres sommes ont pu aboutir dans d'autres poches, celles des corrupteurs, peut-être, dont les aveux ne sont peut-être pas toujours très francs.

Il reste des zones d'ombres, dans cette affaire. Sept audiences tout au long du mois de mai vont tenter d'approcher la vérité....

Le rôle de l'expert-comptable

Les magistrats, par ailleurs, ont refusé d'accéder dans l'immédiat à la demande de plusieurs avocats, de convoquer et d'entendre l'expert-comptable dont les multiples rapports servent de base à l'accusation. L'homme a déjà été épinglé pour la hauteur de ses émoluments, et pour sa proximité avec le juge d'instruction qui a mené les investigations. L'un des prévenus, par la voix de son conseil, conteste l'impartialité de l'expert comptable, à qui il est reproché de s'être substitué aux enquêteurs, avec par exemple des questions sur la téléphonie, totalement en dehors des problèmes de chiffres et de bilans. Mais l'intéressé n'est plus là pour répondre de ses éventuels débordements, il est parti dans le sud-est asiatique. A l'évidence, pour le tribunal, c'est un argument de plaidoiries, sans plus.....