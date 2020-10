Procès de l'explosion rue Léopold: le propriétaire est coupable

Le propriétaire de la maison qui avait explosé rue Léopold à Liège est coupable. Le drame avait tué 14 personnes et en avait blessé 20 autres dans la nuit du 26 au 27 janvier 2010. Le tribunal a fait sienne la thèse du collège d'experts. Une conduite de gaz non conforme traversait le faux-plafond non ventilé du rez-de-chaussée. C'est là que le gaz s'est accumulé avant d'exploser.

Le propriétaire avait bricolé lui-même l'installation avec une personne aux compétences inconnues. Il avait aussi manipulé les compteurs. Il aurait pu prévoir le drame. Il y avait eu une alerte quelques jours avant le drame. Sachant qu'il avait lui-même bricolé l'installation, il aurait dû avoir conscience du danger.

Le tribunal estime que les préventions sont établies dans le chef du propriétaire, soit homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution.