Procès d'Eddy Michel: les parties civiles mettent l'accent sur la préméditation des faits

Les avocats des parties civiles ont insisté lundi matin devant la cour d'assises de Liège sur la préméditation des faits commis par Eddy Michel. L'accusé a tué ses deux enfants. Selon les avocats des victimes, les faits ont été commis sous le prisme de la personnalité narcissique de l'accusé. Sa séparation avec la mère des enfants aurait marqué le début de son processus criminel.

Les faits reprochés à Eddy Michel s'étaient déroulés le 30 septembre 2017 à Sainte-Walburge (Liège). L'homme n'avait pas accepté la séparation avec sa compagne et avait tué de plusieurs coups de couteau leurs deux enfants, Timothé (4 ans) et Jules (6 ans).

L'avocate représentant la mère des enfants a souligné lors de sa plaidoirie le caractère narcissique d'Eddy Michel. Les experts avaient souligné son sens grandiose de sa propre importance et sa dimension psychorigide. "Les faits ont été commis sous le prisme narcissique d'Eddy Michel. Son projet criminel s'est forgé petit à petit. Il considérait que sa compagne lui appartenait. Devenue mère à la naissance de Jules, elle n'était donc plus uniquement sa femme. Elle était épanouie dans sa vie professionnelle mais il lui imposait des règles. Eddy Michel ne s'est jamais remis en question. Il a préféré croire que les problèmes venaient des autres. La séparation intervenue dans le couple a marqué le début du processus criminel. Leur relation était devenue toxique", a analysé Me Valérie Gabriel.

La partie civile a souligné que, depuis sa séparation, Eddy Michel avait parlé à au moins cinq personnes différentes de ses idées sombres. Il avait menacé de tuer son ex-compagne et ses enfants avant de mettre fin à ses jours. Eddy Michel s'énervait de plus en plus et multipliait les reproches. Il perdait le contrôle et harcelait son ex-compagne afin de savoir si elle avait une autre liaison.

Me Gabriel a affirmé qu'Eddy Michel avait pris sa décision et planifié les faits. Il avait laissé des écrits dans un cahier et dans deux lettres qui démontrent qu'il avait bien prémédité les faits commis sur ses enfants. "Il a mis à exécution un plan écrit dans un cahier. Il a tué ses enfants de manière insoutenable. Même le jour des faits, la préméditation est présente à tous les niveaux dans les gestes posés. Il était décidé", a plaidé Me Gabriel.

Les parents d'Eddy Michel s'étaient constitués parties civiles contre lui. Leurs avocats ont exposé les raisons qui les ont poussés à réaliser cette démarche inhabituelle. "Ils n'ont pas tenté de reporter ailleurs la responsabilité de ce que leur fils a commis. Ils ont voulu assister au procès, comprendre ce qui s'est produit et obtenir des réponses. Ils se garderont bien d'entrer dans le débat de la préméditation des faits. Ils ont posé un acte de procédure qui les distancie de ce que leur fils a commis mais c'était dans l'unique but de comprendre", a souligné Me Vanessa Grella.

Me Sandra Berbuto a ajouté que les parents d'Eddy Michel sont bien victimes des faits après avoir perdu leurs deux petits-fils. "Ils ont aussi perdu leur ex-belle-fille qu'ils appréciaient comme leur propre fille. Ces parents ont été bouleversés par l'état dans lequel leur fils s'est retrouvé, même s'ils ne remettent pas en question les raisons de son départ", a exposé l'avocate.

L'avocate de la Communauté française de Belgique a très brièvement plaidé pour exposer la légitimité de sa constitution de partie civile. "Cette démarche était nécessaire vu la fonction de professeur de l'accusé, en contact avec des enfants. La Communauté française a pour mission de veiller à la sécurité des enfants et c'est en ce sens qu'elle a effectué cette démarche lors du procès", a indiqué l'avocate.

Le réquisitoire du substitut Fabienne Bernard est prévu ce lundi après-midi.