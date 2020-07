Problèmes de mobilité à Sainte Walburge: le Comité de Quartier demande une solution concertée

Ce jeudi 22 juillet, les habitants des rues Xhovémont et des rues adjacentes, dont notamment la rue des Buissons, ont reçu un toutes-boîtes de la police de Liège les informant du changement de sens de circulation dans la rue Xhovémont. Celle-ci doit être mise en sens unique en "tête-bêche". Il ne serait donc plus possible de l'emprunter par le haut ou par le bas mais bien par une rue perpendiculaire, à savoir...la rue des Buissons. Une mesure qui devrait prendre effet le 8 août prochain. Voilà de quoi raviver les tensions entre les riverains du quartier Sainte Walburge où la question de la mobilité est un sujet très sensible depuis de nombreuses années. Ce quartier, faut-il le rappeler, est un point d'accès au centre ville qui génère un flux automobile très important. Les riverains ne comprennent pas qu'une décision unilatérale leur soit imposée en période de vacances et de plus, en pleine crise sanitaire, sans aucune transparence. Le Comité de Quartier, par la voix de son Président Maxime Petit Jean, a tout de suite réagi: " Avant les élections communales, les actuels bourgmestre et Première échevine avaient écrit aux habitants pour assurer qu'une solution concertée serait mise en place. Nous réclamons une solution globale afin de diminuer le trafic de transit et pour aussi éviter de le reporter d'une rue à l'autre. La rue Xhovemont avec ses pavés ou la rue des Buissons actuellement en zone 20 et réservée aux jeux d'enfants ne peuvent pas servir d'itinéraires bis aux automobilistes pressés". Le Comité de Quartier souhaite que la mise en place du changement de circulation soit postposée.