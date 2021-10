Privée de bureau de poste depuis trois mois, Verviers devrait avoir sa poste temporaire fin novembre

Depuis trois mois, les Verviétois n’ont plus de bureau de poste. Il a été totalement ravagé par les inondations de juillet.

Il y a bien des points poste ou des points paquets à divers endroits de la ville mais pas de véritable bureau de poste. L’essentiel de la clientèle est invité à se rendre à Dison où la poste est désormais surchargée.

Dans le centre de Verviers, une solution paraît en vue. Laura Cerrada Crespo, la porte-parole de bpost explique : "Dans un premier temps, bpost examine la possibilité d’ouvrir fin novembre un bureau temporaire, no cash, avec une capacité de deux guichets au centre de Verviers.". Sera-t-il situé dans un conteneur ou dans un bâtiment existant ? "Toutes les solutions ont été examinées. La solution temporaire est actuellement en cours de développement, donc je ne peux pas dire grand-chose sur le sujet actuellement.", répond Laura Cerrada Crespo.

Et en ce qui concerne le "retour" d’un vrai bureau de poste à Verviers ? "A plus long terme, la seule chose qu’on peut affirmer, c’est que ce bureau ouvrira ses portes à l’horizon de l’été 2022 dans le centre de Verviers.", indique la porte-parole de bpost. Elle ne précise pas où il sera localisé. Michel Reiter, secrétaire régional CGSP Poste, est convaincu d’un déménagement, fini la rue du Collège : "Je pense qu’on peut se diriger pour l’été 2022 dans la rue de l’Harmonie où là on aura normalement un bureau fonctionnel.".

Qu’est devenu le personnel attaché au bureau de Verviers ? "Il est diligenté dans certains bureaux. Donc, comme on dirige les clients sur Dison et qu’il y a un petit peu plus de monde, il y a quatre personnes qui y travaillent comme guichetiers. Et il y a un renfort de temps en temps aussi.", répond Michel Reiter. Et à propos des conditions de travail au bureau de Dison, il ajoute : "Les conditions sont très délicates, il y a des incivilités et il y a un manque de respect de la clientèle. Je ne vais pas dire tout le monde mais il y en a beaucoup. Et donc, à un moment donné, comme lundi passé, il y a eu un arrêt de travail de mécontentement de tous les guichetiers. C’est très délicat. A Verviers, c’est multiculturel. Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas correctement le français. Des fois, ils viennent avec des interprètes ou alors ils parlent anglais, ça prend plus de temps. Il faut chaque fois réexpliquer et donc il y a de l’énervement qui se fait. C’est délicat et difficile pour nos guichetiers.".

bpost a pris des mesures, en plus d’affecter plus de personnel au bureau de Dison. "Au vu de cette forte affluence et des mesures de prévention concernant le coronavirus, un garde a été placé à l’entrée pour diriger les clients.", explique Laura Cerrada Crespo, la porte-parole, "On a mis un self-bank supplémentaire. Cela dit, sur internet, les clients peuvent trouver des points poste ou des points paquets dans le centre. C’est le cas notamment au "Dragon à six faces". C’est un point paquets, Crapaurue. On a installé là-bas un self-bank no cash, donc c’est juste pour les virements et les extraits de compte."