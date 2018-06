Prison de Lantin: la tension monte avant l'assemblée générale des gardiens

La tension pourrait monter d'un cran à la prison de Lantin ce jeudi. La pomme de discorde : le service minimum et les réquisitions en cas de grève, projet que le gouvernement fédéral veut imposer.

Les gardiens se rassemblent en assemblée générale en début d'après-midi vers 13h30, une heure seulement après la rencontre entre les syndicats et Koen Geens, au cabinet du ministre de la justice. Cela pourrait vite se crisper car dans ce dossier, les portes s'entrouvrent et se reclapent aussi vite. C'est le sentiment de Billy Dethier, président de la délégation CGSP : " Au départ, nous étions contre ce service minimum. Nous avons accepté de nous mettre autour de la table et à commencer à négocier. Mais le gouvernement vient avec des termes de réquisitions et d’amendes si la réquisition n’est pas respectée. Là, nous sommes totalement contre. Je suis étonné de la réaction de Koen Geens qui répète aux médias qu’il est autour de la table et qu’il accepte la concertation. Je peux vous dire que nous sommes autour de la concertation mais c’est un dialogue de sourds. "

Exaspération aussi à Paifve, à quelques kilomètres de là, qui est même en grève depuis ce matin. Seul un agent sur trois est présent. Un renfort policier a été demandé pour assurer la sécurité au sein de l'établissement de défense sociale où travaillent 500 personnes, et où 200 autres sont internées.