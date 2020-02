Prison de Huy : un établissement vétuste voire dangereux

Elle est ouverte depuis 1871, la prison de Huy est, comme d’autres établissements similaires, dans un triste état. Elle est vétuste mais pas seulement. Il y a aussi des problèmes de sécurité qui pourraient mettre en danger tant le personnel que les détenus. C’est en tout cas le constat posé par le bourgmestre Christophe Collignon et le député Hervé Rigot qui viennent de visiter les lieux.

Absence de détecteurs d’incendie

"Quand vous passez les portes de cet établissement, vous avez le sentiment que le temps s’est arrêté il y a bien longtemps en mettant les travailleurs dans des conditions inacceptables pour faire leur métier comme il se doit. Et que l’on pense ce que l’on veut de la peine de prison, elle se suffit à elle-même", explique le député PS Hervé Rigot, " les détenus sont dans des conditions également intenables : les cellules sont exiguës et non conformes, les espaces soi-disant disant détente ne sont plus à l’ordre du jour. Il ne faut pas rajouter à la peine la plus haute en Belgique, la peine de prison, une seconde peine qui est une détention dans des conditions inhumaines."

A ces conditions inacceptables s’ajoutent des problèmes de sécurité : " il y a des normes incendies qui ne sont pas respectées comme l’absence de détecteurs d’incendie. Ça met en danger tant le personnel que les détenus."

16 millions à trouver en urgence

Le député interpellera le ministre responsable des établissements pénitentiaires et de la justice " on parle de la rénovation depuis près de 10 ans. C’est maintenant nécessaire et urgent". Sous peine de fermeture de la prison ? "En tout cas à partir du moment où la sécurité est menacée, on peut se poser des questions sur les décisions à prendre et sur les responsabilités du ministre", ajoute le député.

Le nerf de la guerre, c’est évidemment l’argent et les 16 millions nécessaires à trouver pour effectuer cette rénovation complète.