Prison de Huy: les gardiens ont repris le travail, sous certaines conditions

A la prison de Huy, les gardiens étaient en service minimum depuis le début du week-end. Lundi, à l'issue d'une assemblée générale, il ont décidé de mettre fin à leur action, mais sous certaines conditions.

A l'origine de leur mécontentement, plusieurs raisons: d'abord, le manque d'effectifs et la surpopulation carcérale. Une surpopulation qui a augmenté ces derniers jours en raison de l'épidémie de rougeole à Lantin qui fait que les détenus ne peuvent plus être transférés là-bas.

Selon les syndicats, les infrastructures de la prison de Huy ne permettent pas de travailler dans de bonnes conditions avec un nombre aussi important de détenus. Récemment, sept gardiens auraient même été blessés lors d'interventions musclées.

Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'arrivée d'un prisonnier jugé extrêmement violent. Un détenu qui doit arriver ce mardi. Son nom: Brahim Ait-Dahmane. Il est en effet connu pour comportement agressif. Récemment, il s'en est pris à une infirmière en prison. L'an dernier, à Huy, il a menacé de mort un gardien et sa famille. Et lorsqu'il était à Lantin, il a grièvement blessé un gardien qui est resté en arrêt de travail pendant un an, et qui est toujours en état de choc. Ait-Dahmane est décrit comme un détenu qui "refuse l'autorité".

Avant de prendre le travail, les gardiens de la prison de Huy ont établi un cahier des charges avec la direction. Au moindre faux pas, ce détenu à risque sera sanctionné. Et il sera suivi en permanence par des psychologues.