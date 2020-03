Prison avec sursis et amendes pour quatorze tendeurs

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné lundi plusieurs des quatorze prévenus poursuivis pour capture et détention d'oiseaux indigènes à des peines de 2 à 6 mois de prison avec sursis total. Tous ont en revanche été acquittés de la prévention de faux et usage de faux. Le tribunal a considéré, comme l'avait soulevé la défense, que les prévenus n'ont pas commis de faux pénal en altérant les bagues des oiseaux, acquittant ainsi les prévenus de la prévention la plus lourde reprochée dans le dossier. Les quatorze individus étaient également poursuivis pour diverses infractions techniques et détention de filets japonais. Les amendes prononcées vont de 800 à 1.600 euros avec sursis partiel ou total.